На Тернопільщині Mercedes спровокував ланцюгову аварію з трьома авто: постраждала сім’я з дітьми

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася 6 червня о 22:35 у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя.

За попередніми даними, житель Львова, керуючи автомобілем Mercedes-Benz 316 CDI, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем BMW X3, який зупинився на червоний сигнал світлофора.

Від удару BMW X3 за інерцією врізався в автомобіль Volkswagen Golf, що перебував попереду.

Унаслідок аварії травмувалися пасажири BMW. До медичного закладу звернулися матір та двоє малолітніх дітей. Жінку та семирічну дівчинку госпіталізували. Ще одній дитині надали необхідну медичну допомогу та відпустили додому.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.