Вже вдруге у Тернополі пройде стендап із перекладом жестовою мовою!

Це подія буде цікава всім – адже зі сцени креативного кластеру Nа пошті звучатимуть лише вибрані та кращі жарти з перекладом на жестову мову для людей із інвалідністю слуху

Виступатимуть:

Катя Глініна (Київ)

Ольга Сторожева (Тернопіль)

Юрій Сеник (Хмельницький)

Петро Здерко (Богородчани)

Секретний гІсть

а також перекладачі Тернопільського УТОГ.

Запрошуємо 17 жовтня о 18:00 у креативний кластер Na пошті (вул. Коперника, 4).

За статистикою, 10-15% населення планети мають порушення слуху, а 390 мільйонів людей – повну глухоту.

Інвалідність – не привід не сміятися!

Вхід для людей з інвалідністю слуху – вільний. Також є змога підключитися до стріму, якщо ви не з Тернополя!

ПРИДБАТИ КВИТОК або доступ до стріму: https://secure.wayforpay.com/payment/standupeveryone2