Вже вдруге у Тернополі пройде стендап із перекладом жестовою мовою!
Це подія буде цікава всім – адже зі сцени креативного кластеру Nа пошті звучатимуть лише вибрані та кращі жарти з перекладом на жестову мову для людей із інвалідністю слуху
Виступатимуть:
Катя Глініна (Київ)
Ольга Сторожева (Тернопіль)
Юрій Сеник (Хмельницький)
Петро Здерко (Богородчани)
Секретний гІсть
а також перекладачі Тернопільського УТОГ.
Запрошуємо 17 жовтня о 18:00 у креативний кластер Na пошті (вул. Коперника, 4).
За статистикою, 10-15% населення планети мають порушення слуху, а 390 мільйонів людей – повну глухоту.
Інвалідність – не привід не сміятися!
Вхід для людей з інвалідністю слуху – вільний. Також є змога підключитися до стріму, якщо ви не з Тернополя!
ПРИДБАТИ КВИТОК або доступ до стріму: https://secure.wayforpay.com/payment/standupeveryone2