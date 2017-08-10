Як безробітний “свободівець” із Хмельницького Віктор Бурлик наводить у Тернополі “порядок”

Останні події у Тернополі відзначилися протистоянням свободівських тітушок та громадських активістів м.Тернополя. Практично у всіх протистояннях під стінами Тернопільської міської ради із громадою Тернополя активну участь бере безробітний депутат Хмельницької обласної ради Бурлик Віктор Вікторович, пише сайт ГІП

Мабуть, міський голова Тернополя Сергій Надал добре платить таким неадекватним особам, як “свободовіць” Бурлик за хуліганську поведінку, штовханину, хамство та верещання під Тернопільською міською радою до тернополян, які невдоволені діями місцевих царьків таких, яким себе вважає міський голова Тернополя. Молодому “свободівцю” явно подобається бути в центрі уваги своєю аморальною поведінкою. А слава за молодим чоловіком не аби яка.

https://khm.depo.ua/ukr/khm/viktor-burlik-znovu-postav-pered-femidoyu-20170711603924

Тернопільська поліція мала б зробити висновок та відгородити таку особу, як Бурлик, від тернополян. Але пан Богомол – очільник поліції в Тернопільській області, не бачить небезпеки, яку несе поведінка неадекватних “свободівців”. Головний поліціянт вирішив притягнути тернопільських громадських активістів до відповідальності за хуліганські дії, а неадекватні свободівці Бурлики дальше будуть гастролерами у м.Тернополі.!

https://ngp-ua.info/2017/06/32897