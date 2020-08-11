Як і коли поселятимуть студентів у гуртожитки ТНЕУ
Поселення в студентські гуртожитки Тернопільського національного економічного університету розпочнеться 25 серпня 2020 року і проходитиме в два етапи:
✅1 етап – для студентів які проживали у минулому навчальному році:
2 і 3 курси – 25.08.-26.08.2020р.
4 і 6 курси – 27.08.-28.08.2020р.
✅2 етап – для студентів, які вступили до університету в 2020 році та інших, які з різних причин не поселилися:
2 і 3 курси – 07.09.-10.09.2020р.
5 курс – 11.09. і 14.09.2020р.
1 курс – 14.09.-17.09.2020р.
📌Заяви на другий етап поселення подаються на ім’я проректора з питань соціально-економічного розвитку Василя Булавинця.
Для поселення необхідно мати:
Документ, що посвідчує особу (паспорт).
Квитанція про оплату вартості проживання авансом за навчальний рік. Місячна вартість проживання 520 грн. (10 місяців – 5200 грн.)
Довідка про проходження флюорографії органів грудної клітки.
2 фотокартки 3×4 см.
Реквізити для оплати за проживання в гуртожитках ТНЕУ:
Р/р UA158201720313241002202004451
Банк ДКСУ, м Київ,
Код ЄДРПОУ: 33680120
Призначення платежу: за проживання в гуртожитку (вказати повністю П І П) № гуртожитку, № кімнати.
☎Для довідок телефони адміністрації студентського містечка:
Директор студентського містечка
Плішко Іван Володимирович 096-54-08-707
Приймальна проректора (0352) 47-50-61