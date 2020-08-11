Як і коли поселятимуть студентів у гуртожитки ТНЕУ

Поселення в студентські гуртожитки Тернопільського національного економічного університету розпочнеться 25 серпня 2020 року і проходитиме в два етапи:

✅1 етап – для студентів які проживали у минулому навчальному році:

2 і 3 курси – 25.08.-26.08.2020р.

4 і 6 курси – 27.08.-28.08.2020р.

✅2 етап – для студентів, які вступили до університету в 2020 році та інших, які з різних причин не поселилися:

2 і 3 курси – 07.09.-10.09.2020р.

5 курс – 11.09. і 14.09.2020р.

1 курс – 14.09.-17.09.2020р.

📌Заяви на другий етап поселення подаються на ім’я проректора з питань соціально-економічного розвитку Василя Булавинця.

Для поселення необхідно мати:

Документ, що посвідчує особу (паспорт).

Квитанція про оплату вартості проживання авансом за навчальний рік. Місячна вартість проживання 520 грн. (10 місяців – 5200 грн.)

Довідка про проходження флюорографії органів грудної клітки.

2 фотокартки 3×4 см.

Реквізити для оплати за проживання в гуртожитках ТНЕУ:

Р/р UA158201720313241002202004451

Банк ДКСУ, м Київ,

Код ЄДРПОУ: 33680120

Призначення платежу: за проживання в гуртожитку (вказати повністю П І П) № гуртожитку, № кімнати.

☎Для довідок телефони адміністрації студентського містечка:

Директор студентського містечка

Плішко Іван Володимирович 096-54-08-707

Приймальна проректора (0352) 47-50-61