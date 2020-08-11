На Тернопільщині депутат виготовляв алкогольний фальсифікат

Співробітники податкової міліції з обвинувальним актом направили до суду кримінальне провадження стосовно депутата районної ради. Останній виготовляв контрафактні підакцизні товари.

Так, під час розслідування кримінального провадження встановили місцевого жителя, який є діючим депутатом районної ради. Цей громадянин упродовж 2019-2020 років здійснював незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збував місцевим мешканцям незаконно виготовлені алкогольні напої, відомих торгових марок, обклеєні підробленими марками акцизного податку.

За результатами обшуків, проведених на місцях виробництва, накопичення та зберігання фальсифікату, податкові міліціонери з незаконного обігу вилучили 6,9 тис. літрів спирту, 880 літрів фальсифікованих алкогольних виробів та 630 підроблених марок акцизного податку.