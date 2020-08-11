У Шумській ОТГ організували зустріч з адміністраторами фейсбучних груп

Кого-кого, а ініціативних мешканців у Шумській громаді вистачає. Як доказ – зустріч, на яку міська рада запросила до розмови журналістів, адміністраторів груп у соціальних мережах та активних людей, які продукують ідеї та готові їх втілювати у життя.

Міський голова Володимир Плетюк зробив коротку презентацію про діяльність Шумської ОТГ за п’ять років, адже у липні громада відзначила свій перший ювілей. Розповів про втілені проєкти та поділився деякими міркування щодо розвитку ОТГ.

Найбільше запитували про дороги. Міський голова розповів про те, що постійно спілкуються з власниками доріг на території Шумської ОТГ, а це – Служба автомобільних доріг в Тернопільській області та УКБ Тернопільської облдержадміністрації. Саме вони визначають обсяги робіт, фінансують ремонти і оголошують тендери.

САД обіцяє у цьому році ремонти на автошляху «Кременець-Шумськ-Остріг», у наступному планують капітальний ремонт дороги. УКБ визначено ділянки для ремонту на трасі «Шумськ-Кременець» через Тилявку – сюди мають увійти Угорськ, Тилявка та відрізок дороги від Залужжя до Жолобок. 1 км обіцяють «полагодити» у Кутянці, буде ремонт у Брикові, на шляху «Новостав-Загайці» через Шумбар, а також до с.Башківці та частково на відрізку «Шумськ-Боложівка». Це та інформація, яку оприлюднили самі власники. Міська рада не може за них гарантувати, що і коли зроблять. Але обіцяють, що будуть нагадувати і добиватися інформації про обсяги та строки робіт.

Питання благоустрою порушувала мешканка Брикова Ірина Левченко, бродячих тварин – Галина Іванова, встановлення біотуалетів у «Соснині» – Олеся Шандрук.

А далі перейшли до найцікавішого блоку – запитань, які хвилюють мешканців громади.

Журналісти «Новин Шумщини» та сайту Shumsk.Info поцікавилися ситуацією, пов’язаною з ліквідацією району. Зокрема, коли саме до складу Шумської ОТГ увійдуть Вілійська, Цеценівська, Людвищенська та Васьковецька сільські ради. Володимир Плетюк відповів, що фінансовий рік вони завершать самостійно, але, при цьому, міська рада має враховувати їхні доходи та видатки вже у вересні – при плануванні міського бюджету на наступний рік.

Наступне питання стосувалося долі районних комунальних підприємств – чи перейдуть вони до Кременеччини, чи громада добиватиметься, аби мати їх у своїй власності. На що міський голова відповів, що, звісно, добиватимуться того, щоб максимум залишити у громаді.

А ось на запитання, як ітиме на вибори діючий міський голова – від конкретної політичної партії чи самовисуванням, Володимир Плетюк відповів, що розглядає варіант самовисування. А співпрацювати готовий з різними командами, головне, щоб це були мудрі, компетентні люди. На жаль, депутати не мають такої можливості. Вони можуть іти до рад лише за політичними списками. А місцеве самоврядування – це не політичне поле, тут у пріоритеті – безпека та комфорт громадян.

На завершення зустрічі Володимир Плетюк закликав усіх разом будувати громаду конкретними справами і наголосив на активізації роботи громадських організацій у Шумській ОТГ та самих шумчан.

Джерело: ШумськІНФО