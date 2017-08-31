Як коливатиметься вартість новозбудованих квартир до кінця 2017 року

За останні кілька років ринок нерухомості зазнав серйозних коливань через нестабільність курсу валют та різке зниження показника купівельної спроможності українців, проте з початком 2017 року ситуація більш-менш вирівнялась. Зараз ціни на первинне житло знаходяться в стані стагнації, а от на вторинному ринку спостерігається їх просідання.

Аналітичний центр Благо взявся дослідити, яких змін варто чекати на ринку нерухомості з приходом осені.

Дослідження свідчать, що з початку року близько 80% угод припадало на житло економ-класу, тому вартість на нього зросла до 10%. Менше купувати стали габаритні трикімнатні апартаменти. Експерти наголошують, що така тенденція збережеться аж до зими.

Що ж до цін на первинне житло, то їх коливання у 2017 було незначним і більш сталим ніж у попередні роки. Прогнозується, що вартість нерухомості залишиться приблизно на такому ж рівні, а от з початку 2018 року є шанс того, що житло буде дорожчати, тому покупці восени мають ще змогу купити помешкання за нижчими цінами.