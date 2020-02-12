13:35 | 12.02.2020
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Новини Тернополя 

Як молодь провідала пацієнтів тернопільських лікарень (Фото)

Irena 4 Views Прокоментуй!

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11 лютого члени молодіжної комісії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, семінаристи Тернопільської духовної семінарії та молодь християнських спільнот Тернополя зі словами підтримки та подарунками провідали осіб, які перебувають на лікуванні у тернопільських медзакладах.

У такий спосіб волонтери долучилася до благодійних заходів, які цього дня проводяться в усій Католицькій Церкві з нагоди Дня хворого, та проявила свою небайдужість до тих, хто опинився на лікарняному ліжку.

Зокрема священник і медичний капелан парафії святої великомучениці Теклі, що знаходиться на території ТМКЛ №2, о. Андрій Дахим спільно з волонтерами відвідали хворих та поділилися з ними увагою, булочками та образками. У спеціально виділених місцях у відділах священник разом з недужими, медиками та волонтерами молились Молебень на оздоровлення. Отець Андрій добрими словами розради підтримав усіх, хто тимчасово нездужав.
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jkl3jkl4jkl5прес-служба архиєпархії

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