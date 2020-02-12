Те, що запам’ятається найбільше або 5 локацій, які варто відвідати у Львові

Всі, хто хоча б раз були у Львові знають, що це справді унікальне місто. Тут завжди панує своя особлива атмосфера, і кожен приїжджий неодмінно бажає повернутися сюди знову.

Але відпочинок у Львові – це не просто блукання вулицями та фотографування історичних пам’яток. Це місто запам’ятовується насамперед враженням, яке формується через емоції від побаченого. І аби отримати від свого чергового візиту максимум емоцій, Вам обов’язково треба відвідати 5 основних локацій міста, про які ми зараз і розповімо.

Високий замок

Найвища точка Львова. Місце, з якого можна побачити кожну будівлю, кожну вулицю та всі найвіддаленіші частини міста. Тут, на висоті понад 400 метрів розташовується оглядовий майданчик, де в будь-яку пору року можна насолодитися казковим краєвидом.

Львівська майстерня шоколаду

Якщо ви хоча б раз куштували шоколад з львівської майстерні, Ви ніколи не забудете цей смак. У цьому закладі можна знайти зразки шоколаду з Бельгії, Іспанії, Франції та інших європейських країн, придбати шоколадні фігури в якості сувенірів, а також спробувати фірмові десерти.

Театр пива «Правда»

Ви коли-небудь чули про театр пива? Якщо ні, то Вам обов’язково потрібно відвідати це незвичне місце. Тут можна не тільки насолодитися більш ніж двадцятьма різними видами популярного напою в поєднанні зі смачними закусками та основними стравами, а також послухати справжній концерт живого оркестру. Кожного вечора тут збирається група талановитих музикантів та виконує популярні хіти під оплески публіки.

«Правда» – дуже атмосферний заклад, що вартий уваги кожного з Вас.

Стрийський парк

Це місце відрізняється своєю надзвичайною атмосферою в будь-яку пору року. Жовто-гаряче листя восени змінюється на засніжені крони взимку, після чого перетворюється на справжню зелену казку навесні та влітку. Стрийський парк стане чудовою локацією для фотосесії та місцем, де можна відволіктись від шаленого ритму міста.

Ресторація «М’яса та справедливості»

Уявіть, що під час трапези Вас можуть раптово посадити у клітку та вимагати за Вас викуп. Так, це цілком можливо, адже у «М’яса та справедливості» щоразу відбуваються інтерактивні вистави за участі гостей. Додайте до цього вишукане меню з різноманіттям м’ясних страв та отримайте чудовий заклад для вечері з друзями та близькими.

І для того, аби Ваш відпочинок пройшов якнайкраще, Вам варто заздалегідь подбати про місце проживання. Чудовим варіантом стане готель у центрі Львова Grand Hotel Lviv, де за доступною ціною Ви забронювати номер, в якому можна буде відпочити після насиченого дня. Зробіть свій відпочинок краще разом з Grand Hotel Lviv!