Як настоятель одного із храмів Тернополя відзначив 25-літній ювілей священства

15 лютого настоятель храму УГКЦ Пресвятої Трійці Тернополя о. Ілля Довгошия відзначив 25-літній ювілей священичих свячень. З цієї нагоди відбулася подячна Божественна Літургія, на якій священноієрей дякував Богу за дар Святої Тайни Священства, котру чверть століття тому отримав з рук блаженної пам’яті Єпископа Михаїла (Сабриги) у с. Колодіївка (Підволочиський район).

Привітати ювіляра прибуло більш як 10 священиків та велике число вірних. Зі словами вдячності за ревне служіння на благо Церкви Христової звернувся синкел у справах духовенства Тернопільсько-Зборівської архиєпархії отець-мітрат Павло Репела, який очолив Святу Літургію. Відтак декан Тернопільський о. Роман Ваврух зачитав привітальну грамоту від імені Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка). Парафіяльна громада, молодь дякували священноієрею за взірцеве служіння, жертовну працю, молитву та подарували квіти.

З моменту рукоположення о. Ілля Довгошия душпастирював у с. Колодіївка, де, окрім священичих обов’язків, здійснював будівництво монастиря для отців-студитів. Цікаво, що тоді Архимандритом отців-студитів був блаженної пам’яті Любомир Гузар, з яким о. Довгошия багато співпрацював. Також о. Ілля служив для вірних с. Великі Жеребки, Галущинці, Магдалїївка, Митниця, а з 24 серпня 1997 року отримав призначення пароха храму УГКЦ Пресвятої Трійці у Тернополі, де у День Незалежності України відслужив свою першу Божественну Літургію.

прес-служба архиєпархїі