Тернопільські рятувальники змагаються за звання найсильнішого рятувальника України

16 лютого у місті Вараш Рівненської стартував третій сезон змагань «Кращий пожежний-рятувальник» у форматі міжнародних змагань «Firefighter Combat Challenge».

За звання найсильнішого змагатимуться 11 команд рятувальників з різних куточків України.

Програма заходу дуже насичена, адже на учасників чекають непрості випробування:

підйом рукавної лінії по сходових маршах на майданчик 4-го поверху навчальної вежі;

підйом рукавних скаток з укладанням у контейнер;

“Силовий тренажер”, де ударами кувалди учасник повинен перемістити балку вагою 72,5 кг на відстань 1,5 метри;

прокладання робочої лінії і подання ствола на заливку мішені;

“евакуація потерпілого”, де учаснику необхідно підняти і протягнути манекен вагою близько 80 кг на відстань 30 м.

Учасники на швидкість повинні виконувати непрості вправи, а за правильністю виконання слідкуватиме професійне журі з Республіки Польща

Також в рамках заходу заплановані показові виступи рятувальників-стронгменів, і команд юних пожежних-рятувальників, виставка пожежно-рятувальної техніки і спорядження та тематичні сувеніри.

Організатори заходу обіцяють безліч сюрпризів та незабутніх емоцій впродовж дня. А головне – видовищне шоу від професіональних вогнеборців.

Команда тернопільських рятувальників вперше братиме участь у подібному заході. Начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей теж вирушив слідом за своїми підлеглими, аби особисто підтримати колег в цьому, поки що новому, виді спорту.

«Погляд» спостерігає за перебігом подій на спортивній арені 2-го державного пожежно-рятувального загону по охороні Рівненської АЕС та надає фотозвіт.

Ми підтримуємо наших земляків та бажаємо зайняти призові місця.