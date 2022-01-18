Як підготуватись до моржування – поради лікаря з Тернополя

На Водохреща, яке святкують 19 січня, українці купаються в ополонках. Чи завжди зимові купання та загартовування корисні для здоров’я і як до них підготуватися, у програмі “Сьогодні. Головне” розповів професор, лікар-імунолог з Тернополя Ігор Господарський

За його словами, щоденне моржування забирає багато фізичних сил та енергії. Тому, перш, ніж розпочинати загартовування водою, варто врахувати індивідуальні особливості та ресурси свого організму. Особисто він раніше практикував щоденні моржування, а зараз займається цим лише раз на тиждень.

“Варто також пам`ятати, що є категорія людей, яким взагалі слід обережно ставитися до загартовувань водою. Йдеться про людей з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, нирок, нервової системи. Не можна займатися зануренням в холодну воду (моржуванням) і в період застуди. Краще обрати альтернативне загартовування, наприклад, контрастний душ з поступовим зниженням температури. Поперемінна зміна температури води підготує організм та захистить його від стресу, який може спровокувати різке моржування”, – каже Господарський.

Небезпечним є також пірнання в воду з головою, бо це може призвести до спазмів судин. Тому перед цим слід обов`язково розігріти організм фізичними вправами, чи бігом. У жодному разі не можна пірнати в ополонку з крижаною водою у стані алкогольного сп`яніння.

Професор Господарський каже, що загартовування водою справді може призвести і до залежності від холодної води, адже під час водних процедур організм виробляє багато адреналіну. Щоб не стати залежними від крижаної води загартовуванням слід займатися два рази на тиждень. Тоді воно справді зміцнить імунну систему, збільшить виробництво енергії, сприятиме омолодженню організму та хорошому настрою.

Автор: Анжела Шова

Суспільне