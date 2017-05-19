Новини Тернополя 

Як тернопільські підлітки самотужки збирають кошти на свій літній табір

Irena 53 Views Прокоментуй!

Підлітки юнацького центру Карітас Тернопіль самотужки збирають кошти на свій літній табір. Для цього вони самостійно створили казкову фотозону в міському парку, де всі охочі могли сфотографуватись разом зі своїми рідними і, за бажанням, допомогти дітям благодійним внеском.

Ми переглянули всі 406 фотографій, які зробили діти, і досі тішимось цими світлими емоціями, любов”ю та радістю, в які загорнуті світлини. Погляньте, які вони милі! 🙂

Більше фото – тут: https://goo.gl/idAgte

Допомогти дітям Тернополя зібрати кошти на табір можна так:
Тернопільський благодійний фонд “Карітас”
Код 21162280
МФО 325365
р/р 2600201171387
ТФ ПАТ “Кредобанк”
Вказати: “благодійний внесок на табір”.

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