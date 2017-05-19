Як тернопільські підлітки самотужки збирають кошти на свій літній табір
Підлітки юнацького центру Карітас Тернопіль самотужки збирають кошти на свій літній табір. Для цього вони самостійно створили казкову фотозону в міському парку, де всі охочі могли сфотографуватись разом зі своїми рідними і, за бажанням, допомогти дітям благодійним внеском.
Ми переглянули всі 406 фотографій, які зробили діти, і досі тішимось цими світлими емоціями, любов”ю та радістю, в які загорнуті світлини. Погляньте, які вони милі! 🙂
Більше фото – тут: https://goo.gl/idAgte
Допомогти дітям Тернополя зібрати кошти на табір можна так:
Тернопільський благодійний фонд “Карітас”
Код 21162280
МФО 325365
р/р 2600201171387
ТФ ПАТ “Кредобанк”
Вказати: “благодійний внесок на табір”.