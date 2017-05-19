Новини Тернополя 

Патрульні розшукали хлопчика з особливими потребами

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Сьогодні на службу 102 надійшло повідомлення про те, що пропав 9-річний хлопчик. Коли інспектори приїхали на виклик на вулицю Малишка, заявниця детально описала прикмети онука. Вона розповіла, що хлопчик неповносправний, був на вулиці біля будинку, а потім кудись зник.

Екіпажі патрульної поліції почали оглядати прилеглу територію і шукати хлопчика. У той час на службу 102 надійшло повідомлення про те, що в аптеці на вулиці Протасевича блукає невідомий хлопець. Прибувши на місце події, полісмени виявили хлопчика, який підходив під орієнтування.

Наразі дитину повернули додому та загрози його життю та здоров’ю немає.

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