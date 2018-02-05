Як поліцейські зупинили тернопільського радника голови МВС А. Авакова

На Рівенщині поліцейські зупинили авто, за кермом якого був політик із Тернополя, радник голови Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова — Михайло Апостол. Про це сам порушник правил дорожнього руху повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні, вперше за час створення патрульної поліції, мене зупинили в Дубненському районі, — пише Михайло Апостол. — Порущення не значне, але було. Звичайно, я не представлявся, а як водій просто просився…, хоча, якщо б вони написали протокол, то із задоволенням би заплатив. Напевне, патрульні вважали, що це дрібне порушення, то обійшовся усним попередженням. Як раднику Міністра МВС Арсена Авакова, мені соромно за себе. Як просто водій, я гордий за нашу нову патрульну поліцію, за їх тактовність, відношення до роботи, психічну рівновагу і просто людяність. Я висловлюю їм подяку за службу. P.S.: Це написав всім тим, хто за проплачені тексти постійно волає, що все пропало, нічого не змінилося, реформи не відбулися. Собака гавкає, а караван іде!!!