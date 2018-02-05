Шнурівки зав’язували плоскогубцями, – тернопільські школярі змагались за оригінальний рекорд (фото)

2 лютого у Тернопільському навчально-виховному комплексі “Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука” відбулися змагання на тренажері «Моторне зав’язування шнурівки плоскогубцями». Перед учасниками було поставлено завдання, як найшвидше за допомогою двох плоскогубців зав’язати шнурівку кросівка на «бантик». Цей тренажер організатори запозичили у музеї цікавої науки «Еврика» м. Хмельницького. Він став цікавою несподіванкою для учнів.

У встановленні рекорду взяли участь 16 учасників. Перемогу отримав Стасишин Артур, учень 8-Б класу, який справився із завданням за 15.19 секунди.