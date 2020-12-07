Як попередити рак прямої кишки? Колоноскопія як ефективний метод дослідження кишківника

Колоноскопія кишківника – це ендоскопічне дослідження товстого кишківника за допомогою гнучкого ендоскопа. Дослідження дозволяє лікарю у високій роздільній здатності оглянути поверхню кишківника і виявити будь-які зміни слизової оболонки: виразки, поліпи, пухлини. Жоден альтернативний метод не дає такої точної інформації про стан кишечника як колоноскопія.

ПОКАЗИ ДО КОЛОНОСКОПІЇ

Зробити колоноскопію рекомендують в наступних випадках:

при наявності патологічних домішок у калі;

при тривалому розладі стільця;

при підозрі на виразковий коліт, новоутворення або поліпи ШКТ;

при частих безпричинних болях або здуттях в животі;

при слабкості і млявості в поєднанні з субфебрильною температурою (37,0-37,5 С);

при підозрі на кишкову непрохідність;

при підготовці до гінекологічних операцій;

після операції на кишечнику;

профілактично, якщо Ви входите до групи ризику по розвитку раку кишківника.

Пам’ятайте – якщо лікар призначив Вам колоноскопію, це означає, що для неї є серйозні підстави. Часто саме це дослідження допомагає виявити перші ознаки онкологічних захворювань прямої кишки.

Рак прямої кишки щорічно діагностується у 600 тис. людей по всьому світу. До групи ризику входять ті, чиї родичі страждали на це захворювання, а також люди старше 45-ти років. Якщо рак діагностовано на ранній стадії, в 90% випадках його вдається успішно вилікувати.

КОЛОНОСКОПІЯ В «ОКСФОРД МЕДІКАЛ ТЕРНОПІЛЬ»

Колоноскопічне дослідження в МЦ «Оксфорд Медікал» проводяться на сучасному обладнання фірми Olympus з використанням технології NBI.

Режим NBI забезпечує точну оптичну діагностику товстої кишки, дозволяючи виявляти поліпи навіть мінімальних розмірів.

А також, дозволяє виявити пухлину на ранніх етапах і своєчасно провести оперативне лікування.

Дбайте про себе та своє здоров’я!





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