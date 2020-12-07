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Як попередити рак прямої кишки? Колоноскопія як ефективний метод дослідження кишківника

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Колоноскопія кишківника – це ендоскопічне дослідження товстого кишківника за допомогою гнучкого ендоскопа. Дослідження дозволяє лікарю у високій роздільній здатності оглянути поверхню кишківника і виявити будь-які зміни слизової оболонки: виразки, поліпи, пухлини. Жоден альтернативний метод не дає такої точної інформації про стан кишечника як колоноскопія.

 

ПОКАЗИ ДО КОЛОНОСКОПІЇ

 

Зробити колоноскопію рекомендують в наступних випадках:

 

  • при наявності патологічних домішок у калі;
  • при тривалому розладі стільця;
  • при підозрі на виразковий коліт, новоутворення або поліпи ШКТ;
  • при частих безпричинних болях або здуттях в животі;
  • при слабкості і млявості в поєднанні з субфебрильною температурою (37,0-37,5 С);
  • при підозрі на кишкову непрохідність;
  • при підготовці до гінекологічних операцій;
  • після операції на кишечнику;
  • профілактично, якщо Ви входите до групи ризику по розвитку раку кишківника.

 

Пам’ятайте – якщо лікар призначив Вам колоноскопію, це означає, що для неї є серйозні підстави. Часто саме це дослідження допомагає виявити перші ознаки онкологічних захворювань прямої кишки.

 

Рак прямої кишки щорічно діагностується у 600 тис. людей по всьому світу. До групи ризику входять ті, чиї родичі страждали на це захворювання, а також люди старше 45-ти років. Якщо рак діагностовано на ранній стадії, в 90% випадках його вдається успішно вилікувати.

КОЛОНОСКОПІЯ В «ОКСФОРД МЕДІКАЛ ТЕРНОПІЛЬ»

Колоноскопічне дослідження в МЦ «Оксфорд Медікал» проводяться на сучасному обладнання фірми Olympus з використанням технології NBI.

 

Режим NBI забезпечує точну оптичну діагностику товстої кишки, дозволяючи виявляти поліпи навіть мінімальних розмірів.
А також, дозволяє виявити пухлину  на ранніх етапах і своєчасно провести  оперативне лікування.

 

Дбайте про себе та своє здоров’я!

За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном (068) 752 52 52 та (0352) 52 52 52.

 

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