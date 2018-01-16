Як тернопільські рятувальники 4-річну дитину рятували (відео)

16 січня о 10:30 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тарнавського, що у місті Тернопіль, малолітня дитина відкриває навстіж вікно, гукаючи маму. Бійців ДСНС викликали схвильовані перехожі, які непокоїлися за життя маляти. На виклик за декілька хвилин прибули рятувальники частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а також представники оперативно-координаційного центру Управління. Бійці Служби порятунку визначили квартиру, у якій знаходилось маля та розмовами постійно підтримували зв’язок із дитиною, тримаючи ситуацію під контролем. Через деякий час приїхала матір. Жінка дякувала рятувальникам, що запобігли можливій трагедії, та обіцяла, що більше ніколи не залишатиме малечу ні на мить саму.

Відео Управління ДСНС у Тернопільській області