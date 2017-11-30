Як Тернопільський осередок товариства українських студентів-католиків «Обнова» відсвяткував 20-річчя

Тернопільський осередок товариства українських студентів-католиків «Обнова» 26 листопада відсвяткував 20-ту річницю створення сп. Розпочалося святкування Святою Літургією в Архикатедральному Соборі, яку очолив Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор (Мартинюк).

«Ми зібралися великою обновлянською родиною, щоб подякувати Господеві за «Обнову», за ці 20 років діяльності товариства, за всіх обновлян – дійсних членів та тих, хто були активними членами товариства раніше, – сеньйорів. Немає найменшого сумніву, що сам Христос покликав цих хлопців і дівчат у спільноту. Що означає бути членом «Обнови» сьогодні? Це бути готовим допомогти своєму ближньому в будь-яку хвилину, часто поставити своє «я» на друге місце. Це кожного дня ставати новою людиною – щасливою, радісною, задоволеною своїм життям», – наголосив Владика.

Владика Теодор пригадав випадок, коли під час однієї зустрічі обновляни запитали, яким є місце товариства в Церкві.

«Тоді я дав досить провокативну відповідь: ваше місце поза Церквою, серед ваших друзів, однолітків. А силу для цього служіння дарує кожному сам Господь через Св. Тайни», – наголосив Владика.

Владика Теодор передав вітання від Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка), побажав плідної праці на благо Церкви і України.

Відтак розпочалася неофіційна частина святкування. Надзвичайно приємно було почути слова привітань від духівників, сеньйорів, попередніх очільників Товариства, а також гостей з інших осередків – Києва, Чернівці та Чорткова, представників інших молодіжних організацій Тернополя.

«У Тернопільському осередку «Обнови» діє 5 секцій: медична, економічна, соціальних студій, культурологічна, харитативна. Кожного вівторка ми збираємося на тематичні семінари, які по черзі готує кожна секція. Крім того, раз в місяць маємо катехизацію, яку проводить духівник о. Володимир Дарморіс, – розповідає голова Текернопільського осередку ТУСК «Обнова» Соломія Бутрин. – Традиційно кожного року маємо два рази реколекції для дійсних членів і симпатиків товариства – в часі Різдвяного і Великоднього посту. Ходимо з вертепом, проводимо Андріївські вечорниці, напередодні нового навчального року йдемо на прощу до Острова, влітку ведемо пішу прощу до Зарваниці. Крім того, організовуємо паломницькі поїздки, благодійні акції, долучаємося до загальноміських заходів та соціальних проектів. Бути головою товариства «Обнова» дуже відповідальна та почесна посада, адже ми проводимо дуже багато заходів, тому іноді дуже важко все встигати. Але, на щастя, ми маємо дуже гарну команду і працюємо всі разом. Місія «Обнови» незмінна от вже майже 90 років – «Обновити все в Христі», і ми, як і наші попередники, працюємо для цього».

Соломія наголосила, що поповнити ряди обновлян може кожен бажаючий. Спочатку людина отримує статус «симпатика» товариства, а згодом складає урочисту присягу і стає дійсним членом товариства.

Багато обновлян зізнаються: зараз навіть не уявлять свого життя без товариства. І неважливо – симпатики вони, дійсні члени чи сеньйори.

«Обнова – найкраще середовище молоді, вірних друзів, розумних хлопців та веселих красивих дівчат. Тут завжди панує молитва, веселе спілкування, мудрі думки, щирі сердечні відносини і справжня молодіжна атмосфера. Я мав досвід перебування у інших студентських організаціях, проте «Обнова» стала місцем, де я найбільше я реалізував своїх мрій , долучився до проектів і навіть знайшов свою «половинку». Якби кожна молода особа змогла пережити «Обнову», то вона б точно ніколи не шкодувала про свої найкращі роки студентства», – запевняє активний член товариства Володя Сокирко.

«Обнова» – це і нові можливості, і саморозвиток, і нові вірні друзі.

«Я у товаристві з 2010 року. За ці сім років було багато крутих заходів, таборів, реколекцій. Я ніколи не шкодувала про своє рішення. Також товариство подарувало мені вірних друзів. А ще саме тут я зуміла розкритися, відкрила в собі нові таланти, пізнала для себе те, про що досі не знала. Дуже люблю свою обновлянську родину».

Оля Місінович – в лавах «Обнови» – вже понад 10 років.

«Обнова для мене – це частина мого життя. Тут я пізнала Бога, знайшла вірних та щирих друзів, тут я багато навчилася і пізнала себе. Вдячна Богові та Наталі Процишин (сеньйор нашого товариства), за те, що називаюсь обновлянкою», – стверджує дівчина.

Джерело: сайт Тернопільсько-Зборівської архиєпархії з посиланням на прес-службу ТУСК “Обнова”.