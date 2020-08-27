Завдяки Вілібальду Бессеру ботанічний сад у Кременці увійшов до номенклатури ботанічних садів світу

Кременецький ботанічний сад долучився до проєкту «Маленькі історії Великого Кременця». Перший відеоролик із п’яти запланованих – про багаторічного директора цієї установи першої половини 19 століття Вілібальда Бессера. Завдяки йому ботанічний сад у Кременці увійшов до номенклатури ботанічних садів світу. Про деталі з історії найдавнішого ботанічного саду України розповіла провідний фахівець сектору еколого-освітньої роботи Бондючна Юлія Іванівна.

Поділіться:









