16:02 | 27.08.2020
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Завдяки Вілібальду Бессеру ботанічний сад у Кременці увійшов до номенклатури ботанічних садів світу

Irena 0 Views Прокоментуй!

Кременецький ботанічний сад долучився до проєкту «Маленькі історії Великого Кременця». Перший відеоролик із п’яти запланованих – про багаторічного директора цієї установи першої половини 19 століття Вілібальда Бессера. Завдяки йому ботанічний сад у Кременці увійшов до номенклатури ботанічних садів світу. Про деталі з історії найдавнішого ботанічного саду України розповіла провідний фахівець сектору еколого-освітньої роботи Бондючна Юлія Іванівна.

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