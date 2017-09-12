Як цікаво та змістовно розпочалося навчання у студентів ТНЕУ

Цікаво та змістовно розпочалося навчання студентів факультету обліку і аудиту ТНЕУ

Однією з нових дисциплін, яку вивчатимуть студенти спеціальності «Облік і оподаткування», є «Облік в державному секторі економіки України», яку викладає д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Лучко Михайло Романович.

Під час першої зустрічі зі студентами третього курсу, Михайло Романович підкреслив важливість обліку в державному секторі, адже він є складовою ефективного управління державними фінансами України.

На даний час відбувається модернізація обліку в державному секторі у відповідності з Міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності та вимогами законодавства Європейського Союзу. Саме тому знання та практичний досвід, якими володіє д.е.н., професор, сертифікований аудитор Лучко Михайло Романович, допоможуть студентам у формуванні необхідного комплексу навичок майбутнього фахівця у сфері обліку та оподаткування.