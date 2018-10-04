Як у Чорткові відзначатимуть дату, на котру припадає чотири свята

З метою належного відзначення 14 жовтня, дня, коли святкують велике церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці, День захисника України, День українського козацтва та День створення Української повстанської армії, у міській раді відбулось засідання організаційного комітету.

В обговоренні взяли участь заступник міського голови Роман Тимофій, працівники управління культури, релігії та туризму й інших структурних підрозділів, депутат міської ради Любомир Махомет, представники освіти, культури, духовенства, місцевої військової частини, громадськості.

Упродовж засідання обговорено план заходів, визначено час та місце проведення, узгоджено репертуар та формат святкувань.