Як у Тернополі іноземні студенти підготували сюрприз для дітей-сиріт

Спеціально до Дня Незалежності України іноземні студенти Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського організували благодійну акцію. Її ініціатором стала студентка другого курсу Omah Erica. Для сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, якими опікуються у притулку, майбутні медики підготували подарунки. 24 серпня цього року вони завітали до діток з дружним візитом, щоб відсвяткувати день Незалежності України разом.

Ініціативу підтримали студенти ТДМУ Consolate Katolo, Nneka Ezeanya, Emma-Iwuagwu Adaihuoma, Egwuonwu Chisom, Lukeka Guedalie, Richard Godson, Ntaba Heather, Bedine Vanessa, Gloria Monga, а також студенти Івано-Франківського технічного університету Quartey Newton і Luta Johnson. Майже всі ці молоді люди є представниками християнської церкви Christ Embassy Ternopil.

Як зазначили учасники акції, цей день став для них особливим, оскільки вони отримали багато позитивних вражень, провели незабутній час разом з малечею. Наші студенти сподіваються, що зможуть упродовж цього навчального року організувати ще декілька подібних заходів.

Ми ж висловлюємо подяку за чуйність і милосердя, бажаємо успіхів і Божого благословення.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.