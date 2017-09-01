Новини Тернополя 

Як у Тернополі іноземні студенти підготували сюрприз для дітей-сиріт

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Спеціально до Дня Незалежності України іноземні студенти Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського організували благодійну акцію. Її ініціатором стала студентка другого курсу Omah Erica. Для сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, якими опікуються у притулку, майбутні медики підготували подарунки. 24 серпня цього року вони завітали до діток з дружним візитом, щоб відсвяткувати день Незалежності України разом.

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Ініціативу підтримали студенти ТДМУ Consolate Katolo, Nneka Ezeanya, Emma-Iwuagwu Adaihuoma, Egwuonwu Chisom, Lukeka Guedalie, Richard Godson, Ntaba Heather, Bedine Vanessa, Gloria Monga, а також студенти Івано-Франківського технічного університету Quartey Newton і Luta Johnson. Майже всі ці молоді люди є представниками християнської церкви Christ Embassy Ternopil.

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Як зазначили учасники акції, цей день став для них особливим, оскільки вони отримали багато позитивних вражень, провели незабутній час разом з малечею. Наші студенти сподіваються, що зможуть упродовж цього навчального року організувати ще декілька подібних заходів.

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Ми ж висловлюємо подяку за чуйність і милосердя, бажаємо успіхів і Божого благословення.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

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