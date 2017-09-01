Жодне мистецьке дійство у Тернополі не обходиться без студентів ТНЕУ

Відшуміли концертні програми з нагоди Дня незалежності України та Дня міста Тернополя. Яскравим мистецьким дарунком для тернополян стали виступи художніх колективів ТНЕУ: гурту «Струни серця», солістів гурту «Краплинки» Надії та Софії Стельмахів (художній керівник Алла Бінцаровська), народної студії сучасної хореографії «TAHГо dance company», ансамблю танцю «Рожева пантера» (художній керівник Любов Борисяк).

Приємно, що жодне мистецьке дійство у Тернополі не обходиться без молоді ТНЕУ.

Яскраво на Театральному майдані пройшов танцювальний марафон. Упродовж п’яти годин тернополяни могли насолоджуватися танцювальними композиціями у виконанні кращих колективів міста. Неперевершено виступили у марафоні талановиті танцівники цього університету. Своїми танцювальними композиціями: «Волинська полька», «Карнавал», «Прощання з дитинством», «Життя наповну» щиро порадували тернополян, а солісти Софія Старжинська, Аріна Шамрай, Віктор Тарасюк, Марія Борисяк отримали вигуки «Браво!».

Завжди яскраві, завжди неперевершені солісти гурту «Струни серця» ТНЕУ – Тетяна Шарган, Ірина Новомлинська, Наталія Цар, Тетяна Гриник своїми драйвовими молодіжними хітами «Молодь змінює світ!» та «Файні дівчата з файного міста» на вірші Алли Бінцаровської, музику Сергія Родька вразили тернополян та гостей міста своїм молодечим запалом, вродою і талантом.