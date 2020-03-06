Як у Тернополі привітали жінок-військовослужбовців

«Свято весни, краси та кохання». Під такою назвою у клубі артилерійської військової частини А3215 пройшли урочисті заходи та святковий концерт.

Жінок – військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади, Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку, батальйону 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України, квартирно-експлуатаційного відділу міста Тернополя вітали командири, представники влади області та міста, гості та запрошені.

Берегиням дарували квіти, вручали грамоти, подяки, цінні подарунки та медалі.

Гучними оплесками зустрічали фіналістів проекту «Голос країни» чоловічий вокальний квартет « АКОРД», який подарував присутнім посмішки та хороший настрій.

Під час звернень зазначали про важливість присутності жінки у будь яких справах, адже своєю мудрістю вони обминають гострі кути, терплячістю – зберігають спокій, любов’ю до сім’ї будують світле майбутнє.

За словами командира Тернопільських артилеристів полковника Сергія Баранова, – сьогодні на рівні з чоловіками вони виконують військовий обов’язок, підтримують та надихають тих, хто поряд. Це викликає ще більшу повагу, ще більше захоплення, тому що на тендітних жіночих плечах знаходиться без перебільшення цілий всесвіт.