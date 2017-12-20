Як в тернопільський університет приходив Святий Миколай

у Тернопільському національному технічному університеті колядували, віншували та зустрічали святого Миколая. Під настроєм добра, сподівання миру та щирих побажань пройшла мистецька імпреза «Зоря надії», учасниками якої стали студенти та співробітники вишу.

Захід приурочили до прийдешніх зимових свят, а передусім — Різдва. Це, власне, і визначило основний тематичний репертуар заходу, під час якого були прочитані відомі різдвяні поезії Богдана-Ігоря Антонича, Романа Завадовича, Богдана Лепкого, Миколи Вінграновського. Чарівні пісенні мелодії «Різдво», «Різдвяна ніч», «Новий рік», «Добрий вечір люди» та «Мирне Різдво» прозвучали у виконанні Дмитра Павлюка, Адріани Гарматюк, Уляни Митник, Христини Гринюк, Оксани Децик та Світлани Кліщ.

Долучились до святкового дійства і студенти підготовчого відділення факультету по роботі з іноземними студентами, які підготували віншування та попурі на кращі українські колядки.

Усіх присутніх у читальному залі науково-технічної бібліотеки привітав ректор професор Петро Ясній. «У ці дні зичу Вам, аби родинне тепло щедро зігрівало Ваші домівки, а серця наповнилися радістю й різдвяним світлом», — додав Петро Володимирович. Він подякував колективу університету за плідну професійну співпрацю впродовж року та висловив сподівання на те, що технічний виш і надалі впевнено і динамічно розвиватиметься у напрямку навчальної, науково-дослідної та культурно-просвітницької діяльності.

Побажання здоров’я, щастя, здійснення світлих надій та мрій стали лейтмотивом мистецької програми. Дійство подарувало університетській громаді гарний настрій та затишну атмосферу очікування найдивовижнішого і найулюбленішого свято в усьому світі.

Софія Теслюк.

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