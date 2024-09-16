Як відновити внутрішній спокій? Тернополян запрошують на безоплатний тренінг від психологині

18 вересня тернополян запрошують на відкритий психологічний тренінг «Дихання як один із найкращих способів релаксації». Проведе його психологиня Товариства Червоного Хреста Ірина Марчук. Участь безоплатна.

Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний Гончаренко центр. У команді кажуть: на тренінг запрошують усіх, хто відчуває постійний стрес та хоче навчитися ефективно керувати своїм емоційним станом. А розкажуть учасникам про важливість дихальних технік для покращення фізичного та емоційного здоров’я.

«Чи почуваєтеся виснаженими чи наляканими через постійний стрес? На щастя, шлях до відновлення внутрішнього спокою є — це спеціальні психологічні техніки, які можна виконувати самостійно. На тренінгу ви дізнаєтесь, як прості дихальні вправи можуть знизити рівень стресу та допоможуть вам почуватися впевненішими», — розповідають організатори.

Тренеркою зустрічі буде психологиня Товариства Червоного Хреста Ірина Марчук. На тренінгу можна дізнатися:

● як дихальні техніки можуть впливати на ваше фізичне та емоційне здоров’я;

● практичні вправи для зниження рівня стресу та напруги;

● як використовувати дихання для релаксації у повсякденному житті.

Подію проведуть у череду, 18 вересня, о 16:00 у місцевому Гончаренко центрі, що на вулиці Коперника, 16. Для участі достатньо записатися за номером +38 067 458 85 07.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього.

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