Боротьба за парк триває, суд погодив проведення незалежної експертизи

Тернопільський окружний адміністративний суд задовільнив клопотання про призначення експертизи у справі за позовом тернополянки Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову у парку Національного відродження.

Чергове слухання справи мало відбутися о 12 – ій годині. Розпочалося засідання о 12.30.

10 жовтня 2017 року, у парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проектом, площа забудови 758, 23 метри квадратних. 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови, у ній взяли участь близько 20-ти осіб – каже один з організаторів акції Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10-ти тернополян, яка займається організацією акцій протесту. Головою ініціативної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня. У ній , за словами Олега Синовця, взяли участь близько 70-ти осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у парку національного відродження в Тернополі. 29 листопада відбулося перше судове засідання – повідомила Юлія Мамчак.

Сюжет UA: Тернопіль

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