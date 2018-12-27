Які депутати пройшли в Байковецьку ОТГ від Гаїв-Шевченківських

Село Гаї-Шевченківські Тернопільського району стало частиною Байковецької об’єднаної територіальної громади.

Минулої неділі, 23 грудня, тут відбулися вибори депутатів до ОТГ. Кандидатів було чимало – аж 17, з них обрано чотирьох, з яких три жінки, — це Світлана Поважна, Наталя Пришляк, Тарас Барабаш та Олександра Поліщук. Загалом у виборах брали участь 7 жінок і 10 чоловіків.

Про нових депутатів:

Поважна Світлана Олегівна, 52 роки. Освіта вища. Працює в ТзОВ “Техно-Буд-Центр”. Безпартійна, висувалася від партії ВО “Батьківщина”. Сімейний стан: одружена. Народилася у с. Слобідка Мушкатівська Борщівського району, проживає в Гаях-Шевченківських.

Пришляк Наталія Володимирівна, 38 років. Освіта вища. Працює на посаді секретаря Гаї-Шевченківської сільської ради. Безпартійна. Сімейний стан: одружена. Народилася і проживає у Гаях-Шеченківських.

Поліщук Олександра Віталіївна, 48 років. Освіта вища. Працює вчителем у Тернопільській ЗОШ No27 ім. В. Гурняка. Безпартійна. Сімейний стан: одружена. Народилася в Тернополі, проживає у Гаях-Шевченківських.

Барабаш Тарас Васильович, 36 років. Освіта вища. Безпартійний. Сімейний стан: одружений. Народився у смт Залізці Зборівського району, проживає у Гаях-Шевченківських.