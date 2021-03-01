Які громади на Тернопільщині продемонстрували позитивну динаміку, а які “пасуть задніх”

Аналіз доходів загального фонду територіальних громад Тернопільщини за січень 2021 року

Це – перший аналіз власних надходжень загального фонду бюджетів громад за новим адмінтерустроєм.

У січні 2021 року структура власних надходжень загального фонду відрізняється від тої, що стала звичною для нашої області в попередні аналізовані роки: доля ПДФО – 57% (за 2020 рік – 63%), єдиний податок – 26% (за 2020 рік -16%), податки на майно – 12% (за 2020 рік – 11%), акциз – 3% (за 2020 рік – 7%), інші – 2% (за 2020 рік – 3%). У першому кварталі структура ще буде суттєво мінятися, а пов’язано це в першу чергу з календарем платежів. Також потрібно зважити, що торішня аналітика по громадах покривала тільки 70% надходжень, а решта 30% доходів збиралися на території необ’єднаних громад.

Про це інформує Тернопільський регіональний офіс Програми «U-LEAD з Європою».

Власні надходження загального фонду територіальних громад Тернопільщини у січні 2021 р. (у порівнянні з січнем 2020 р.) збільшилася на 4,2% (+12,7 млн грн). 29 територіальних громад продемонстрували позитивну динаміку, зокрема найбільший відносний приріст показали Трибухівська (збільшення у 2,4 раза), Золотопотіцька (збільшення в 1,7 раза), Саранчуківська (+43%) ТГ. Ще 26 громад області мають негативну динаміку власних надходжень загального фонду.

Щодо доходів у розрахунку на 1 мешканця громади, то середнє значення по області склало 230 грн/особу та у 23 громад цей показник вище середнього.

Звичайно, що, за результатами січня, рано робити якісь висновки. Але окремим громадам зараз варто придивитися до колег з кращими показниками та почати шукати внутрішні резерви для збільшення надходжень. Попереду цілий рік, тож бажаємо пройти його з позитивною динамікою доходів.