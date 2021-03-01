У Тернополі надається анонімна допомога підліткам: перелік адрес

У Тернополі для підлітків та молоді функціонує «Клініка, дружня до молоді»

У мережу «Клінік, дружніх до молоді» можна звернутися у випадку депресії, ризикової поведінки, непорозуміння у взаєминах з однокласниками, батьками чи протилежною статтю та у разі виникнення інших проблем, що турбують молодих людей.

Для отримання допомоги можна записатися на прийом до фахівців клініки, спілкуючись один-на-один з реєстратором, а також за допомогою журналу самозапису або за телефоном:

вул. Р. Купчинського, 14 – КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», (0352) 23-67-75;

вул. Ю.Федьковичка, 16 – КНП “Тернопільська міська дитяча клінічна лікарня”;

вул. Стадникової, 22 – кабінет психолога, юриста, соціального працівника Тернопільський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, телефон – (0352) 23-55-92.