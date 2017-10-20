Які статті Закону України порушенні через будівництво у парку Національного Відродження

Громада Тернополя звернулась до заступника Голови Національної поліції України-начальнику Головного слідчого управляння Невгади Віталія Вікторовича з заявою про вчинення злочину:

Доводимо до Вашого відома що посадовими особами Тернопільської міської ради, директором КП «Тернопільбудінвестзамовник» вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.2 ст.364 КК України. Вказані дії стосуюься земельної ділянки кадастровий номер 6110100000:06:002:0070 за адресою вул.15 Квітня в м. Тернополі.

Так в 2012 році у посадови осіб Тернопільської міської ради виник злочинний умисел на неправомірне заволодіння, а в подальшому і неправомірне відчуження земельної ділянки, яка по факту відноситься до зелених зон загального користування. З цією метою посадові особи Тернопільської міської ради виносять на сесію Тернопільської міської ради проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території рекреаційного призначення – парку Національного Відродження». 05 жовтня 2012 року вказаний проект було затверджено рішенням сесії Тернопільської міської ради № 6/25/84 при чому земельна ділянка кадастровий номер 6110100000:06:002:0070 опинилась за межами парку, хоча фактично і відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради від 5 травня 2000 року (яке до цих пір є чинним) ця ділянка знаходиться в парку та має ознаки ділянки зелених насаджень загального користування. Слід зазначити, що дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо земельної ділянки кадастровий номер 6110100000:06:002:0070 було надано ще рішенням міської ради від 06.07.2012р. №6/22/115, тобто ще до затвердження проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території рекреаційного призначення – парку Національного Відродження» В подальшому рішенням сесії Тернопільської міської ради № 6/27/99 від 21.12.2013 року проект землеустрою стосовно земельної ділянки кадастровий номер 6110100000:06:002:0070 було затверджено і земельна ділянка передана в постійне користування КП «ТЕРНОПІЛЬБУДІНВЕСТЗАМОВНИК».

В подальшому 14 лютого 2014 року між КП «Тернопільбудінвестзамовник» в особі директора Кришталовського Романа Казимировича та ФОП Поточняк Володимир Володимирович ( код 279904037 укладено так званий інвестиційний договір відповідно до умов якого право власності на майно збудоване на земельній ділянці кадастровий номер 6110100000:06:002:0070 яка перебуває у постійному користуванні КП «ТЕРНОПІЛЬБУДІНВЕСТЗАМОВНИК» перейде в повному обсязі до ФОП Поточняк Володимира Володимировича.

Згідно ст. 1 Закону України “Про інвестиційну діяльність” інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Відповідно до ч. 4 ст. 26 закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації.

Частиною 5 згаданої вище норми встановлено, що проектування та будівництво об’єктів здійснюється власниками або користувачами земельних ділянок у такому порядку: 1) отримання замовником або проектувальником вихідних даних; 2) розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених статтею 31 цього Закону, її експертизи; 3) затвердження проектної документації; 4) виконання підготовчих та будівельних робіт; 5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; 6) реєстрація права власності на об’єкт містобудування.

При цьому умови угоди спрямовані лише на набуття ФОП Поточняк В.В. права на будівництво готелю з закладом громадського харчування за адресою: м. Тернопіль, вул. Б. Хмельницького на земельній ділянці площею 0,6 га, яка є комунальною власністю територіальної громади міста Тернополя і на праві постійного користування належить комунальному підприємству “Тернопільбудінвестзамовник” та подальше набуття права власності на об’єкт інвестування останнім, а не землекористувачем.

Результатів інвестиційної діяльності (в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект) для інших сторін угоди угода не передбачає.

Відповідно до п. 3.1. Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста, затвердженого рішенням від 03 жовтня 2012 року за №1586 Виконавчого комітету Тернопільської міської ради, з метою залучення інвестицій до економіки міста набуття права на землю може вирішуватись шляхом надання інвестиційно привабливої земельної ділянки у користування переможцеві інвестиційного конкурсу; у випадках, передбачених ст. 134 Земельного кодексу України або шляхом викупу земельної ділянки на загальних підставах.

Земельні ділянки, щодо яких міською радою не було прийнято рішення відносно їх передачі у власність або користування за результатами інвестиційного конкурсу, надаються переможцеві інвестиційного конкурсу на загальних засадах, встановлених Конституцією України, Земельним кодексом України (п.п.3.3.1. положення).

В той же час жодної інфомації щодо проведення інвестиційного конкурсу на офіційному сайті Тернопільської міської ради немає. ФОП Поточняк не отримував на конкурентних засадах (земельних торгах) визначену для будівництва земельну ділянку або право оренди на неї.

Отже вважаємо, що інвестиційна угода щодо забудови земельної ділянки кадастровий номер 6110100000:06:002:0070 умисне укладена з порушенням ст.ст. 1, 2 Закону України “Про інвестиційну діяльність”, ст. 26 закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст.ст. 124, 134 Земельного кодексу України, ст.ст. 203, 215 Цивільного кодексу України, ст. 207 Господарського кодексу України з метою приховати ознаки кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч.2 ст.364 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000367 від 16.06.2015 за фактом зловживання у період 2013-2015 років своїм службовим становищем службовими особами Тернопільської міської ради та комунальних підприємств “Підприємство матеріально-технічного забезпечення”, “Масив”, “Тернопільбудінвестзамовник”, КЖЕП “Сонячне” під час передачі останнім земельних ділянок територіальної громади міста у постійне користування і оренду з метою подальшої їх розтрати в порушення вимог земельного, містобудівного та іншого законодавства у приватну власність інвесторів, а саме ОК “ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ “АВТОПРОМІНЬ”, ОК “ЖБК “ГРОМНИЦЬКОГО”, ОК “ЖБК “ЯРЕМИ-14”, ОК “СОНЯЧНИЙ-2015”, ТОВ “ДК СОФТ”, ПП “ОКОЛИЦЯ ТЕРНОПІЛЬ”, ТОВ “ВІП-Маркет”, ПП “КРЕАТОР-БУД”, ТОВ “ЕКСКЛЮЗИВБУД ПЛЮС”, за результатами чого державі завдано збитків в загальній сумі понад 9 575 тис.грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слід зазначити, що на земельній ділянці кадастровий номер 6110100000:06:002:0070 будівельні роботи розпочались у 2014 році. Однак завдяки громадським активістам такі роботи були зупинені. З метою приспати пильність громадськості Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради від 27.11.2014 № 1195 було скасовано містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки кадастровий номер 6110100000:06:002:0070 . Однак на даний час на ділянці під прикриттям інвестугоди активно ведуться будівельні роботи. Крім того, як вбачається з інформаційного щита будівельні роботи плануються на земельній ділянці площею 0,72 га. Отже наявним є самозахват землі, оскільки Тернопільською міською радою не приймалось рішення про надання 0,12 га в цьому районі будь-якому суб»єкту господарювання.

Враховуючи вищенаведене просимо долучити дану заяву до матеріалів кримінального провадження № 12015000000000367 від 16.06.2015 р. В межах кримінального провадження просимо звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку кадастровий номер 6110100000:06:002:0070, а також з клопотанням про заборону здійснювати будь-які будівельні роботи.

Додаток:

Копія рішення Тернопільської міської ради про встановлення меж парку Національного Відродження з графічними матеріалами від 5 травня 2000 р. Копія рішення сесії Тернопільської міської ради 06.07.2012р. №6/22/115 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо земельної ділянки кадастровий номер 6110100000:06:002:0070 Копія рішення Тернопільської міської ради від 05 жовтня 2012 року № 6/25/84 про затвердження проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території рекреаційного призначення – парку Національного Відродження». Копія рішення Тернопільської міської ради від 21.12.2013 року № 6/27/99 про затвердження проекту землеустрою стосовно земельної ділянки кадастровий номер 6110100000:06:002:0070 Копія інвестиційної угоди Копія декларації про початок будівельних робіт Копія рішення Виконавчого комітету Тернопільської міської ради про скасування містобудівних умов і обмежень земельно ділянки кадастровий номер 6110100000:06:002:0070