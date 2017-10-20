У двох населених пунктах Лановеччини запроваджено карантинний режим

У 2017 році державними фітосанітарними інспекторами Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області проводилися обстеження на виявлення регульованих шкідливих організмів. За результатами таких обстежень на території села Москалівка Лановецького району виявлено вогнище небезпечного карантинного бур’яну – амброзії полинолистої вздовж вулиці Шкільна на загальній площі 0,7 га. Вогнище з амброзією полинолистою виявлено також на території села Білозірка Лановецького району по вулиці Центральна на площі 0,2 га.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10.10.2017 року № 291-од запроваджено карантинний режим по амброзії полинолистій на даних площах, а також затверджено заходи з локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму, які є обов’язковими для виконання.

Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.) – карантинний бур’ян, обмежено поширений на території України, який наносить значну шкоду не лише сільському господарству, а й здоров’ю людини. Вона засмічує сільськогосподарські посіви, парки, сквери, узбіччя автомобільних та залізничних доріг, прилеглі території, будівельні майданчики, дитячі площадки, пустирі, присадибні, дачні ділянки, сади, інші необроблені землі.

Утворюючи потужну надземну масу і кореневу систему, вона сильно пригнічує культурні рослини, потребує багато води, що призводить до пересихання ґрунту, і як наслідок – різко знижує його родючість, врожайність сільськогосподарських культур та призводить до виходу з ладу техніки при збиранні врожаю.

Одна рослина амброзії може утворювати від 30-40 до 100 тис. насінин. Насіння цього бур’яну зберігає схожість від 5 до 40 років, поширюється вітром, водою, з насіннєвим та будівельними матеріалами (щебенем, піском), транспортними засобами, тощо.

Амброзія шкідлива і для людей, особливо дітей та людей похилого віку. Її пилок є сильним алергеном і може викликати алергічне захворювання – амброзійний поліноз. Симптомами захворювання є різко виражений алергічний риніт, кон’юктивіт, різні форми бронхіальної астми, кропивниця. Захворювання супроводжується різким ослабленням організму, що може призвести до втрати працездатності хворого.