Які тернопільські депутати не мають свого житла

Закінчився термін протягом якого депутати місцевих рад зобов’язані подати е-декларацію. Не вдаючись в глибинний аналіз можемо уже констатувати, що маємо депутатів – безхатченків, котрі не зазначили жодного об’єкта нерухомого майна (ані власного, ані орендованого чи на інших користувацьких правах).

Зокрема серед депутатів Тернопільської обласної ради безхатченками виявилися:

Пінь М. М. (Батьківщина)

Поляк С. М. (БПП)

Любінський О. Є. (ВО «Свобода»)

Вовчок І. І. (Укроп), робимо поправку на молодий вік Інни Ігорівни, яка звичайно ще не встигла заробити на власну нерухомість, проте у декларації можна зазначати нерухомість на іншому праві користування, де фактично проживає декларант.

Також, до списку депутатів-бомжів зараховуємо Крупу Л. Л. у якого відсутня саме житлова нерухомість. Депутат та заступник голови ТОР проживає в об’єкті незавершенного будівництва, чим порушує норми законодавства про будівництво та введення в експлуатацію об’єктів будівництва. Зауважимо, що Крупа Л. Л., зважаючи на свою посаду, мав би показувати добрий приклад законослухняності.

Також як Любомир Левкович, не зазначив жодного об’єкта саме житлової нерухомості депутат-безхатченко Мерена І. С. (Батьківщина).

У тернопільській міській раді депутатів безхатченків лише три:

Редьква Н. М. (ВО «Свобода»)

Артимович А. І. (Батьківщина)

Торожнок Р. В. ( ВО «Свобода»)

Суть декларації і полягає у тому, що щоб суспільство знало (без вказання особистісних даних) який спосіб життя веде декларант

Можливо, депутати, не зрозуміли, що навіть якщо ти не маєш приватної власності, то окрім місця реєстрації все одно треба вказувати якою самою житловою нерухомістю ти користуєшся для прожиття і на яких правах (оренда, інше користування і т.д.).

Що може принести корисного виборцям депутат котрий не може влаштувати власного побуту та /або не вміє правильно заповнити елементарну декларацію? Відповідь на це запитання залишаємо для кожного з Вас. Автомайдан продовжує аналізувати декларації чиновників, далі буде…

ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок