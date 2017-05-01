Люди з округів Сороколіта, Турського та Навроцького самі прийшли захистити свій вибір і не Сергію Надалу зі “Свободою” вирішувати за них, – заява “Автомайдану”

24 квітня у Тернополі мала б відбутися сесія міської ради, під час якої планували розглянути півтори сотні господарських питань. Однак, замість того, щоб займатися міською господаркою, фракція «Свободи» з мовчазної згоди мера вирішила по-іншому.

Одним із питань порядку денного було позбавлення мандатів трьох депутатів, незгідних із позицією партії в плані розподілу земельних ділянок. Нагадаємо, 7 квітня їх виключили з партії. Тепер вирішили піти далі. Щоб змусити Іван Сороколіт, Ігор Турський, Роман Навроцький скласти мандати, з районів привезли кілька десятків хлопців, які перекрили вхід до міської ради, скандуючи «Тушка, склади мандат!». Привезли й «іменні» смітники для колишніх однопартійців.

Однак підтримати «тушок» прийшли їхні виборці, колеги з інших фракцій, практично усі громадські організації Тернополя. 24 квітня громада показала, якою згуртованою і міцною вона може бути. Громадське середовище у файному місті викристалізовується і, на відміну від влади, бере на себе відповідальність. Міський голова Сергій Надал вже традиційно не вийшов до громади, зробивши вигляд, що нічого не відбувається. А в офіційному коментарі пошкодував людей, як “стали заручниками трьох депутатів, виключених з партії”. Шановний Сергію Віталійовичу! На відміну від ваших побратимів, люди з округів Сороколіта, Турського та Навроцького самі прийшли захистити свій вибір і не вам вирішувати за них. «Свобода» – політичний банкрут, яка продемонструвала свою агонію у Тернополі. Не прикривайтесь гаслами, шановні! Не вам розпоряджатися нашим містом.