Які вистави покажуть в ляльковому театрі Тернополя в квітні

Репертуар Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки на квітень 2018 року.

1 квітня (поч. о 1200, 1430 год.) — чарівна казка-комедія «Царівна-жаба» Н. Гернет

Всім добре відома народна казка оживе сьогодні на сцені театру ляльок.

Режисер – з. а. України В. Лісовий

Художник – В. Якубовський

Для глядачів 4+

Тривалість вистави – 45 хв.

Ціна квитка 25 грн.

У неділю, 15 квітня, відбудеться прем’єра музичної казки «Принцеса на горошині» В. Лісового (поч. о 1200, 1430 год.).

Відому казку Г.-Х. Андерсена знають і дорослі, і діти. І всі чудово пам’ятають, що тільки справжня принцеса може відчути горошину крізь дюжину перин.

А тому глядачам буде цікаво дізнатись, як знайде Принц свою справжню принцесу у музичній виставі Театру актора і ляльки? Багато країн доведеться йому обійти, а принцесу він відшукає у власному королівстві. І не біда, що в ній немає ні жодної краплі королівської крові, адже головне для справжньої принцеси – не золоте волосся і великі очі, а добра душа і золоте серце.

Для глядачів 5+

Тривалість вистави – 55 хв.

Ціна квитка 30 грн.

22 квітня (поч. о 1200, 1430 год.) — весела казка-гра «Ріпка, або казка на городі» В. Лісового за І. Франком

Всі, і дорослі, і діти, з-задоволенням побачать сьогодні на сцені театру актора і ляльки давно знайому і в той же час зовсім незнайому веселу казку про Ріпку, яку колись давним-давно записав і переказав видатний український письменник Іван Франко.

Режисер – з. а. України В. Лісовий

Художник – О. Федун

Балетмейстер – Д. Татарінов

Для глядачів 4+

Тривалість вистави – 45 хв

Ціна квитка 25 грн.

29 квітня (поч. о 1200, 1430 год.) — казка-мюзикл «Алі-Баба і 40 розбійників» В. Смєхова.

За яскравою формою і веселими подіями вистави криються важливі речі, які постановники прагнуть донести до глядача. У новій постановці постає проблема корисливості і жаги легкою наживи, яка завжди актуальна в усі часи, в усіх країнах. У мюзиклі «Алі-Баба і розбійники» глядачі стануть свідками протистояння шляхетності і безкорисливості Алі-Баби проти жадібності і корисливості його брата Касима, щирості та доброти Зейнаб проти скупої та ненаситної Фатіми, мудрості чоботаря Мустафи і простоти хлопчика Муси проти безглуздості розбійників.

Які пригоди чекають на героїв казки, чи впораються вони з усіма перешкодами на своєму шляху і яке закінчення цієї дивовижної історії, глядачі дізнаються завітавши до театру актора і ляльки.

Режисер – з. а. України В. Лісовий

Художник – О. Федун

Композитор – С. Нікітін, В. Бєрковський

Балетмейстер – Д. Татарінов

Для дітей 5+

Тривалість вистави – 1 год. 15 хв.

Ціна квитка 30 грн.