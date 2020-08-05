Якою буде грошова застава для кандидатів на посаду міського голови Тернополя

16 липня Верховна рада України внесла зміни до виборчого законодавства, зокрема і до Виборчого кодексу щодо грошової застави. Грошову заставу тепер будуть змушені сплачувати кандидати в депутати до всіх рівнів рад, а також кандидати на посаду сільського, селищного голови. Також зміни торкнулись зміни «формули» визначення розміру грошових застав для кандидатів в депутати місцевих (територіальної громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) рад, а також кандидатів на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше). Зокрема грошову заставу для них було зменшено у 9 разів.

Кандидатам на посаду міського голови Тернополя потрібно буде внести грошову заставу в розмірі близько 38 тис. 673 грн., організаціям партій, яка висувають виборчий список кандидатів в депутати до Тернопільської міської ради – аналогічну суму – близько 38 тис. 673 грн.

А от розмір грошової застави до Тернопільської обласної ради становить приблизно – 172 тис. 422 грн. за виборчий список кандидатів від політичних партій.

Принагідно нагадаємо, що до внесених змін до Виборчого кодексу політичним партіям, які висували виборчий список до Тернопільської міської ради чи кандидатам на посаду Тернопільського міського голови мали б внести грошової застави в розмірі приблизно 347 тис. грн., а за виборчий список до Тернопільської обласної ради політичні партії мали б внести приблизно 1 млн. 557 тис. грн. грошової застави