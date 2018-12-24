Якою була остання у 2018 році сесія Тернопільської районної ради

14 грудня відбулася 23 сесія Тернопільської районної ради, яку провів голова Андрій Галайко.

У роботі взяв участь перший заступник голови РДА Володимир Осядач. Під час пленарного засідання було розглянуто 25 питань порядку денного, основні з яких — бюджетні.

Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік доповідала начальник фінансового управління РДА Ольга Казимирів. «Обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік збільшено на 2 417 680 гривень за рахунок субвенцій з державного, місцевих бюджетів та перевиконання дохідної частини районного бюджету за 11 місяців 2018 року, — сказала Ольга Борисівна, — тому вдалося збільшити видатки на медичну галузь, освіту, соціальний захист».

На сесії прийнято районний бюджет на 2019 рік, дохідна частина якого становить 367 538 298 гривень, у тому числі за власними доходами — 57 933 000 гривень (56 500 000 гривень — загальний фонд, 1 433 000 гривень — спеціальний фонд).

Про виконання програми фінансової підтримки комунального підприємства «Редакція газети Тернопільської районної ради і Тернопільської районної державної адміністрації «Подільське слово» Тернопільської області» на 2017–2018 роки доповідала Наталія Чапрак. Зокрема, вона зазначила, що звітує перед депутатами вже не у статусі директора комунального підприємства, а директора ТОВ «Редакція газети «Подільське слово».

«На виконання Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», згідно з яким органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування заборонено виступати засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації, ми провели реорганізацію, і засновником газети став колектив. Тож, вийшовши з-під опіки районної ради та адміністрації, з жовтня працюємо на комерційних засадах. Дякую всім за багаторічну підтримку і співпрацю й сподіваюся на її продовження, хоча вже в іншому форматі. «Подільське слово» і надалі залишається газетою Тернопільського району і висвітлюватиме актуальні події і проблеми краю», — зазначила Наталія Чапарак.

Депутати затвердили звіт про виконання програми фінансової підтримки комунального підприємства «Тернопільська районна радіокомпанія «Джерело» Тернопільської районної ради Тернопільської області» на 2018 рік.

Начальник відділу молоді та спорту Тернопільської РДА Ганна Галич звітувала про виконання районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016–2018 роки. «На виконання програми з районного бюджету було спрямовано 318 тисяч гривень, — повідомила Ганна Миколаївна. — За час дії програми щороку оздоровлювалося 50% дітей району в пришкільних, обласних та республіканських відпочинкових таборах. Це питання — на особливому контролі у голови РДА Олександра Похилого. Інформацію про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей щороку виносили на розгляд колегії РДА». На сесії прийнято нову районну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2019–2021 роки.

Також ухвалили програму стимулювання громадян, направлених Тернопільським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройні сили України в 2019 році. Мета програми — матеріальне заохочення громадян Тернопільського району (крім Байковецької та Великогаївської ОТГ), а також зареєстрованих в інших населених пунктах України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, відібраних Тернопільським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України в 2019 році та включених до списку на виконання планового завдання для Тернопільського району. Завдання програми — популяризація військової служби за контрактом у Збройних силах України. Кожному такому контрактнику, згідно з цією програмою, наступного року буде виплачено 15 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги.

Депутати затвердили низку змін до районних програм, зокрема: програми підтримки та розвитку Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста України «Турбота і милосердя» на 2017–2021 роки; програми інформаційно-аналітичного та ресурсного забезпечення діяльності районної державної адміністрації на 2017–2018 роки; програми «Ветеран» на 2015–2019 роки; районної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2016–2020 роки; програми підтримки осіб, які брали участь в АТО та ООС, та членів сімей загиблих під час проведення АТО і ООС на 2015–2019 роки; програми забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017–2019 роки.

Депутати затвердили технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів на території Чистилівської, Почапинської, Петриківської сільських рад та міста Тернопіль.

На сесії затверджено Статут комунального некомерційного підприємства Тернопільської районної ради «Тернопільська центральна районна лікарня» у новій редакції.

Депутати дали згоду на передачу дитячих ігрових і спортивних майданчиків із балансу відділу молоді та спорту Тернопільської районної державної адміністрації на баланс Івачеводолішнівської, Драганівської, Гаї-Шевченківської та Ступківської сільських рад.

На сесії затверджено план роботи районної ради на 2019 рік, структуру і чисельність виконавчого апарату районної ради на 2019 рік у кількості 17 осіб, структуру і чисельність Фонду комунального майна у Тернопільському районі на 2019 рік у кількості 13 осіб. Затверджено також кошторис видатків на утримання районної ради та виплату соціальної допомоги на 2019 й утримання Фонду комунального майна у Тернопільському районі на 2019 рік.

Депутати схвалили рішення про забезпечення пільгових категорій дітей на 2019 рік безкоштовним харчуванням у закладах загальної, середньої та дошкільної освіти. У закладах дошкільної та середньої освіти району безкоштовно харчуватимуться діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; діти учасників АТО-ООС; діти-переселенці із зони проведення АТО-ООС.

Депутат районної ради Андрій Кузь, вітаючи товариство з Новорічними святами, подякував за спільну співпрацю голові РДА Олександру Похилому, депутатам Тернопільської районної ради на чолі з Андрієм Галайком, місцевим підприємцям, хорошим результатом якої став ремонт дороги Почапинці – Драганівка, загальною протяжністю 2,8 кілометри.

Депутат райради Руслан Тарасенко повідомив, що працює над проектом «Телебачення Тернопільського району в Інтернеті», який планує втілити з наступного року.

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко привітав депутатів, сільських і селищних голів, усіх присутніх на сесії з Новим роком та Різдвом Христовим, побажав миру, достатку в родинах, здоров’я, натхненної праці на благо України.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

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