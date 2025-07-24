Яких груп крові бракує на Тернопільщині цього тижня

реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, Лікарні Тернопільської області потребують донорської крові всіх груп. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань,на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

«Нестача донорської крові — проблема, яка була з нами і до повномасштабної війни. Проте зараз, коли росіяни тиснуть на всіх ділянках фронту й обстрілюють мирні міста, Україна як ніколи потребує донорів. Кров неможливо виготовити штучно чи десь придбати — лише ми самі можемо поділитися з тими, хто її потребує. Від нашого рішення допомогти залежать тисячі життів щодня», — розповідає Ірина Славінська, СЕО та співзасновниця ДонорUA.

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Біла Церква (Київський обласний центр служби крові): 2-, 3+/-, 4-

Дніпро: 2+, 3+, 4+

Запоріжжя: 3+, 4-

Івано-Франківськ: 1-, 2-, 3-, 4-

Краматорськ: всі групи крові

Кропивницький: всі групи крові

Луцьк: 2-

Львів: 1-, 2-, 3-, 4-

Миколаїв: 1-, 2+, 3-, 4+/-

Полтава: 1+, 2+

Рівне: 4+

Тернопіль: всі групи крові

Ужгород: всі групи крові

Харків: 2+/-, 3+/-, 4-

Хмельницький: всі групи крові

Черкаси: всі групи крові

Чернігів: 1+/-, 2+, 4+

Як визначаються потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!