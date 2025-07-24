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Яких груп крові бракує на Тернопільщині цього тижня

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Лікарні Тернопільської області потребують донорської крові всіх груп. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті. 
 
«Нестача донорської крові — проблема, яка була з нами і до повномасштабної війни. Проте зараз, коли росіяни тиснуть на всіх ділянках фронту й обстрілюють мирні міста, Україна як ніколи потребує донорів. Кров неможливо виготовити штучно чи десь придбати — лише ми самі можемо поділитися з тими, хто її потребує. Від нашого рішення допомогти залежать тисячі життів щодня», — розповідає Ірина Славінська, СЕО та співзасновниця ДонорUA. 
 
Цього тижня потрібні донори крові таких груп: 
  • Біла Церква (Київський обласний центр служби крові): 2-, 3+/-, 4- 
  • Дніпро: 2+, 3+, 4+ 
  • Запоріжжя: 3+, 4- 
  • Івано-Франківськ: 1-, 2-, 3-, 4- 
  • Краматорськ: всі групи крові 
  • Кропивницький: всі групи крові 
  • Луцьк: 2- 
  • Львів: 1-, 2-, 3-, 4- 
  • Миколаїв: 1-, 2+, 3-, 4+/- 
  • Полтава: 1+, 2+ 
  • Рівне: 4+ 
  • Тернопіль: всі групи крові 
  • Ужгород: всі групи крові 
  • Харків: 2+/-, 3+/-, 4- 
  • Хмельницький: всі групи крові 
  • Черкаси: всі групи крові 
  • Чернігів: 1+/-, 2+, 4+ 
 
Як визначаються потреби у крові? 
 
Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan. 
Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу.  З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні. 
 
Як здати кров? 
  • Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.  
  • Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації. 
  • Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів. 
Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе! 

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