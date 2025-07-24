Тернополяни, в разі виявлення сарани на ваших полях негайно звертайтесь до Держпродспоживслужби!

У Запорізькій, Херсонській та Одеській областях тривають активні заходи з локалізації та ліквідації осередків небезпечних шкідників — перелітної сарани (Locusta migratoria) та єгипетської сарани (Anacridium aegyptium). Ці заходи є важливою частиною фітосанітарної безпеки в Україні, оскільки сарана може завдати серйозної шкоди сільському господарству.

Запорізька область: особливий режим захисту рослин

15 липня 2025 року Кушугумською селищною радою Запорізького району введено особливий режим захисту рослин на площі 21 600 га для повної ліквідації осередків саранових. Для координації дій при селищній раді створено Координаційний штаб, до складу якого увійшли представники місцевої влади, аграрного сектору, Держпродспоживслужби та інших служб.

Основними джерелами живлення сарани є очерет та дикорослі трави. На даний момент промислові посіви не зазнали суттєвих втрат, а роботи з локалізації шкідника тривають. Обробляються території несільськогосподарського призначення для запобігання поширенню сарани.

Херсонська область: результати фітосанітарних обстежень

З 23 червня 2025 року в Херсонській області також запроваджено особливий режим захисту рослин. Площі, на яких проводяться заходи з локалізації саранових, складають 297 га, з яких 27 га — це посіви соняшнику. За результатами фітосанітарних обстежень, на оброблених територіях сарана відсутня, а її чисельність знаходиться в межах економічного порогу шкодочинності. В області триває моніторинг ситуації, і розглядається питання про зняття особливого режиму захисту рослин.

Одеська область: посилений моніторинг через міграцію сарани з Молдови

У південних районах Одеської області, де активно поширюються саранові на території Республіки Молдова, посилено моніторинг. У липні в Болградському районі було зафіксовано міграцію сарани на полях, де вже зібрано врожай ріпаку, пшениці та ячменю. У відповідь на це були проведені обробки стерні інсектицидами, дозволеними в Україні.

Особливий режим захисту рослин у Одеській області не запроваджувався, оскільки чисельність сарани не перевищує порогові показники.

Дніпропетровська область: обстеження на наявність саранових

У Дніпропетровській області отримано повідомлення про наявність саранових. Наразі проводиться обстеження відповідних територій. Якщо буде виявлено осередки шкідників, вживаються заходи щодо їх ліквідації.

Як діяти у разі виявлення осередків сарани?

У разі виявлення осередків перелітної сарани на території вашого господарства, негайно звертайтесь до Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Вживайте заходи щодо обробки посівів і угідь інсектицидами, відповідно до «Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», з обов’язковим дотриманням регламентів їх застосування.

Контакти для звернень:

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області:

Адреса: м. Тернопіль, вул. Чернівевецька, 24А

Телефон: (0352) 52-18-14

Електронна пошта: fitobezpeka@dpss-te.gov.ua

Разом ми зможемо запобігти поширенню цього небезпечного шкідника та зберегти врожай!