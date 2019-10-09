Киянин із футбольних кіл за 308 мільйонів збудує Палац спорту у Тернополі

КП «Тернопільський міський стадіон» Тернопільської міської ради 2 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Ювента Інжинірінг» будівництво Палацу спорту в Тернополі за 308,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2021 року по просп. Злуки, 3А збудують багатофункціональний Палац спорту, а також влаштують інженерні мережі, проїзди, тротуари, протипожежні системи, системи відеонагляду, контролю доступу, зв’язку, озвучування арени, зйомки та ретрансляції, поставлять спортивне обладнання, благоустроять та озеленять територію. Робочу документацію розроблятиме субпідрядник ТОВ «Архітектурна ліга» Сергія Вялова.

За підсумковою відомістю ресурсів без доставки і ПДВ, вибірково перевірені ціни будівельних матеріалів відповідають ринку або нижчі. Так, гарячекатана арматурна сталь коштує 14 778 грн./т, тоді як на інших тендерах вона зазвичай дорожча від 19 тис грн./т.

На заробітну плату піде 21,03 млн грн., тобто 7% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 3% – 8,76 млн грн. За підсумками активних торгів ціна угоди з переможцем виявилась на третину нижча від очікуваної вартості закупівлі у 452,32 млн грн.

ТОВ «Тернопільбуд» не допустили до аукціону, бо воно не подало пакет необхідних документів субпідрядника, якого хотіло залучити до розробки робочої документації.

Допущеними конкурентами були ТОВ «Альтіс-Констракшн» і ТОВ «Холдингова компанія «Енергомонтажвентиляція», останнє з яких не знижувало ціну на торгах.

«Альтіс-Констракшн» поскаржився в АМКУ, що «Ювента Інжинірінг» нібито не подала розрахунки до зниженої ціни. Однак замовник пояснив, що фірма подала їх у письмовому вигляді на наступний день після аукціону, підтвердивши це актом приймання. До того ж після аукціону неможливо відхилити його переможця за неподані оновлені розрахунки.

Також, за словами «Альтіс-Констракшн», переможець подав якийсь документ, який не є ні паперовою, ні електронною довідкою про відсутність податкового боргу. Проте замовник відповів, що справжність цієї довідки була перевірена тендерним комітетом через Реєстр ДФС України. «Альтіс-Констракшн» відкликав скаргу, бо «відпала потреба в оскарженні».

Створена в 2012 році столична «Ювента Інжинірінг» зі статутним капіталом 1,20 млн грн. на чолі з Юрієм Омеляненком належить Андрію Семенову. Він володіє і керує ТОВ «ФК«Чемпіон Київ» та був відомий як віце-президент Української асоціації розвитку дитячого та юнацького футболу. За даними системи «YouControl», раніше переможцем володів Максим Авлохов, до того – Борис Вац, а до того – Олег Кожухов та Іван Радюк.

У грудні 2018 року переможець отримав два державні підряди на 88,98 млн грн.

Компанія «Альтіс-Констракшн» входить у корпорацію «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя Романа Насірова, який з 2015 року очолював ДФС України. Засновниками фірми є «Альтіс Холдинг Лімітед» та «Гаріхан Інвестментс Лімітед».