Президент зробив подарунок чотирьом успішним жінкам Тернопільщини

З нагоди Міжнародного жіночого дня Петро Порошенко видав Указ про відзначення державними нагородами України. Серед інших нагороджено 4 жительок Тернопільщини.

Зокрема орден княгині Ольги ІІІ ступеня присвоєно ЛІНЬКО Ганні Степанівні — учасниця національно-визвольного руху. Звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ» отримала заступник редактора Чортківської районної газети «Голос народу» Анна Петрівна БЛАЖЕНКО. Начальник управління соціального захисту населення Борщівської районної державної адміністрації Любов Ярославівна МОРОЗКО тепер «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ». Звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ» Президент присвоїв художниці з Тернопільської області Тетяні Володимирівні ВИТЯГЛОВСЬКІЙ.