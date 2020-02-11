Єдиний в Україні спеціальний лазер для лікування захворювань ока — у Тернополі!

Єдиний в Україні спеціальний лазер для лікування захворювань ока є у Тернопільській університетській лікарні!

В еру технологій саме обладнання визначає успішність і якість результату лікування. У Тернопільській університетській лікарні є високотехнологічне обладнання та кваліфіковані спеціалісти, які регулярно стажуються за кордоном.

🔻👉 Наразі гордістю офтальмологічного відділення є ще один надсучасний спеціальний лазер Paskal для лікування різних видів офтальмологічних захворювань, який дозволяє перейти на новий рівень якості лазерних операцій 👀. Його особливість у тому, що процедура виконується амбулаторно та безболісно.

👩‍⚕️☝️ «Цей апарат – єдиний в Україні. Є схожі моделі, але попереднього покоління. Завдяки цьому лазеру ми можемо надавати повний спектр лазерного лікування. Це лікування глаукоми на будь-яких стадіях виявлення, лікування захворювань сітківки ока при цукровому діабеті, емболія центральної артерії сітківки, тромбози тощо», – розповідає лікар-офтальмолог, лазерний хірург Мар’яна Бідзіля.

🏥 Щоб отримати дану медичну послугу, пацієнту не потрібно лежати в стаціонарі, не потрібна специфічна підготовка. Виконується лише маніпуляція, після якої лікар призначає каплі для очей. Переважно процедура проводиться за один раз, але, як пояснює лікар, все залежить від складності випадку.