На Тернопільщині 63 308 осіб перехворіли на грип та ГРВІ, від хвороби померли шестеро. Дані по районах

З початку епідсезону 2019-2020 років в області перехворіло 63 308 осіб – 6,1% від всього населення.

Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 634,4 випадки на 100 тисяч населення (за останні 7 днів захворіло 6614 осіб), що на 20,8% вище середнього багаторічного рівня захворюваності (525 випадків на 100 тис. населення).

На 12-ти адміністративних територіях області (Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський, Шумський райони, м. Тернопіль) показник захворюваності на грип та ГРВІ вище середнього багаторічного рівня захворюваності.

На 4-х адміністративних територіях (Бережанський, Борщівський, Бучацький, Зборівський райони) показник вище високого багаторічного рівня захворюваності. Найвищий він у Зборівському – на 36,8%, Борщівському районі – на 5,1%. За останній тиждень кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 10,8% (6614 випадків проти 7418). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 63,5%, школярів – 59,1% від усіх захворілих дітей. В порівнянні з попереднім тижнем, рівень захворюваності серед дітей знизився на 9,8%, серед дітей шкільного віку – на 12,5%. За тиждень госпіталізовано 293 особи, із них 187 дітей (63,8%). Кількість госпіталізованих зменшилась на 17,2%, кількість госпіталізованих дітей – на 16,1%. З початку епідсезону зареєстровано 6 летальних випадків від грипу, лабораторно підтверджені – грип А (4 випадки – грип А не субтипований, 2 випадки – грип А (Н1). У вірусологічній лабораторії ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» методом ПЛР обстежено 66 хворих, з них у 40 осіб (60,6%) позитивний результат досліджень: відповідно у 37 осіб виявлено фрагменти РНК вірусу грипу А, (з них в 4 – ідентифікованого як А(Н1)), в 1 – фрагменти РНК вірусу грипу В, в 1 – фрагменти ДНК аденовірусу, в 1 – фрагменти РНК парагрипу 1 типу. Основним заходом специфічної профілактики грипу залишається вакцинація. Вакциновано 3695 особу, що становить 0,35% від загальної кількості населення області, що забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету. Підготувала:

лікар-епідеміолог

Світлана МАЦІПУРА