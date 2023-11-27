“Її чоловік служить на одному з найгарячіших напрямків фронту”, – у Києві тернопільську волонтерку затримала поліція і погрожувала вручити повістку

У Києві тернопільську волонтерку Алю Ширшину затримала поліція. Їй намагалися вручити повістку. Про це в соцмережі написав співзасновник благодійної організації Голоси дітей Азад Сафаров.

Аля має двох дітей і працює в Голоси дітей

Аля щодня допомагає десяткам родин військовослужбовців і ВПО

Чоловік Алі пішов на фронт з 1 дня повномашстабної війни росії проти України і нині перебуває на найгарячішому напрямку.

Її чоловік той самий військовий, фото якого в окопі з книжкою Тімоті Снайдера стало вірусним в соцмережах

Аля бодай раз на місяць намагається з’їздити до чоловіка, щоб побачити його кілкьа годин.

Вчора Аля знову поверталась з Донеччини від чоловіка. Через заметіль автобус затримався на годину. О 00:10 Аля викликала таксі в Києві, щоб добратись додому.

На подолі її зупинили поліцейські і забрали до відділку давати пояснення. Слідчий зверхньо спілкувався з Алею, питав чи її чоловік в тилу служить, і казав , що випише повістку їй самій, бо за його словами «жінки теж мають воювати».