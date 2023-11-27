“Її чоловік служить на одному з найгарячіших напрямків фронту”, – у Києві тернопільську волонтерку затримала поліція і погрожувала вручити повістку
Її чоловік служить на одному з найгарячіших напрямків фронту.
У Києві тернопільську волонтерку Алю Ширшину затримала поліція. Їй намагалися вручити повістку. Про це в соцмережі написав співзасновник благодійної організації Голоси дітей Азад Сафаров.
Мало того, Алю ще і сфоткали біля лінійки, як справжню злочинницю і перефоткали на особистий телефон її документи.
Начальник ГУНП міста Києва призначив службове розслідування щодо дій правоохоронців, за результатами якого будуть прийняті відповідні дисциплінарні рішення, – написала Азаду Сафарову Олена Бережна, керівниця прес-служби Нацполіції. Також пообіцяли стерти з телефона поліцейського сфоткані документи