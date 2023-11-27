21:45 | 27.11.2023
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“Її чоловік служить на одному з найгарячіших напрямків фронту”, – у Києві тернопільську волонтерку затримала поліція і погрожувала вручити повістку

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Її чоловік служить на одному з найгарячіших напрямків фронту.

У Києві тернопільську волонтерку Алю Ширшину затримала поліція. Їй намагалися вручити повістку. Про це в соцмережі написав  співзасновник благодійної організації Голоси дітей Азад Сафаров.

Аля має двох дітей і працює в Голоси дітей.
Аля щодня допомагає десяткам родин військовослужбовців і ВПО
Чоловік Алі пішов на фронт з 1 дня повномашстабної війни росії проти України і нині перебуває на найгарячішому напрямку.
Її чоловік той самий військовий, фото якого в окопі з книжкою Тімоті Снайдера стало вірусним в соцмережах
Аля бодай раз на місяць намагається з’їздити до чоловіка, щоб побачити його кілкьа годин.
Вчора Аля знову поверталась з Донеччини від чоловіка. Через заметіль автобус затримався на годину. О 00:10 Аля викликала таксі в Києві, щоб добратись додому.
На подолі її зупинили поліцейські і забрали до відділку давати пояснення. Слідчий зверхньо спілкувався з Алею, питав чи її чоловік в тилу служить, і казав , що випише повістку їй самій, бо за його словами «жінки теж мають воювати».

Мало того, Алю ще і сфоткали біля лінійки, як справжню злочинницю і перефоткали на особистий телефон її документи.

Начальник ГУНП міста Києва призначив службове розслідування щодо дій правоохоронців, за результатами якого будуть прийняті відповідні дисциплінарні рішення,  – написала Азаду  Сафарову Олена Бережна, керівниця прес-служби Нацполіції. Також пообіцяли стерти з телефона поліцейського сфоткані документи

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