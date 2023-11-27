На Бережанщині на території готелю викрили незаконну гуральню

Оперативники управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області викрили незаконну діяльність із виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікованого алкоголю. Підпільну гуральню облаштував приватний підприємець із Бережанської громади, залучивши до незаконних оборудок декількох спільників.

На території власного готельно-ресторанного комплексу та орендованих складських приміщень фігуранти зберігали спирт, ароматизовані концентрати для виготовлення сурогату, пластикову тару та устаткування.

Фальсифікат збували за добре відлагодженою схемою: велася документація постійних клієнтів та розрахунки з ними.

Поліцейські, за силової підтримки бійців підрозділу «РПОП» ГУНП в Тернопільській області, провели 8 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів, складських приміщень і автотранспорту.

Оперативники виявили та вилучили спирт, понад 400 літрів смакових концентратів, обладнання для виготовлення та фасування фальсифікату, чорнові записи та автівки, якими розвозили продукцію.