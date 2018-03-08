Юні баскетболісти Чорткова – учасники Всеукраїнських змагань

З 1 до 4 березня в Ужгороді відбувся VI тур Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги юнаків 2004 р. н. Участь в змаганнях взяли команди ЗОДЮСШ м. Ужгород, БК «Кристал» м. Чортків, ЮГ-БАСКЕТ м. Одеса і СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д м. Одеса.

Спортсмени міста Чорткова у спортивному протистоянні змагались з сильними командами, учасниками Євроліги ЮГ-БАСКЕТ м. Одеса і СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д м. Одеса.

У підсумку:

ЗОДЮСШ м. Ужгород – СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д м. Одеса. (54:91 і 48:86); БК «Кристал» м. Чортків – ЮГ – БАСКЕТ (66:84 і 52:74);

ЗОДЮСШ м. Ужгород – ЮГ – БАСКЕТ (53:121 і 39:109);

БК «Кристал» м. Чортків – СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д м. Одеса. (61:98 і 52:74).

Наразі триває підготовка до VII туру Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги, який відбудеться 26 – 28 березня п. р. у м. Черкаси.

Тренерський склад БК «Кристал» висловлює щиру подяку міському голові Володимиру Шматьку, депутатському корпусу Чортківської міської ради за всебічне сприяння та підтримку наших спортсменів.

За інформацією Чортківської міської ради.