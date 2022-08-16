З 1 вересня у школах зміниться навчальна програма

В Україні в закладах середньої освіти з 1 вересня зміниться навчальна програма.

Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

“З початку нового навчального року предмет «Захист України» буде більш практично спрямованим. Зокрема посилять національно-патріотичне виховання. Також на цих уроках школярів вчитимуть протимінній діяльності. Це потрібно, щоб діти були свідомі того, що не можна чіпати, що несе для них небезпеку”, – сказав Вітренко.

Змінять програму світової літератури. З неї вилучать усе, що виспівує окупаційні війська, воно зникне з програми. Однак вже зараз відомо, що деякі твори російських письменників залишили на вивчення школярам.

Крім того, зміни торкнуться й програм “Історії України” та “Всесвітньої історії”. Також, Міносвіти надасть методику вивчення взаємовідносин між українською нацією та “руським міром” на основі історичної правди.