З 18 травня до окремих будинків у Тернополі буде припинено подачу гарячого водопостачання

Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у зв’язку із проведенням гідравлічних випробувань у середу, 18 травня, буде призупинено подачу гарячого водопостачання до окремих будинків.

Тимчасово відсутнє гаряче водопостачання буде за адресами:

вул. Володимира Великого, 3, 4, 5, 6, 7,10;

вул. Леся Курбаса, 2, 4, 5, 6, 9, 11;

вул. Київська, 1, 3, 5, 7, 9, 11;

бульв. Дмитра Вишневецького, 3,5,7.

Гідравлічні випробування триватимуть по 31 травня.

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності.