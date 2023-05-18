14:45 | 18.05.2023
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Новини Тернополя 

З 18 травня до окремих будинків у Тернополі буде припинено подачу гарячого водопостачання

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Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у зв’язку із проведенням гідравлічних випробувань у середу, 18 травня, буде призупинено подачу гарячого водопостачання до окремих будинків.

Тимчасово відсутнє гаряче водопостачання буде за адресами:

  • вул. Володимира Великого, 3, 4, 5, 6, 7,10;
  • вул. Леся Курбаса, 2, 4, 5, 6, 9, 11;
  • вул. Київська, 1, 3, 5, 7, 9, 11;
  • бульв. Дмитра Вишневецького, 3,5,7.

Гідравлічні випробування триватимуть по 31 травня.

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності.

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