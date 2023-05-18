З 18 травня до окремих будинків у Тернополі буде припинено подачу гарячого водопостачання
Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у зв’язку із проведенням гідравлічних випробувань у середу, 18 травня, буде призупинено подачу гарячого водопостачання до окремих будинків.
Тимчасово відсутнє гаряче водопостачання буде за адресами:
- вул. Володимира Великого, 3, 4, 5, 6, 7,10;
- вул. Леся Курбаса, 2, 4, 5, 6, 9, 11;
- вул. Київська, 1, 3, 5, 7, 9, 11;
- бульв. Дмитра Вишневецького, 3,5,7.
Гідравлічні випробування триватимуть по 31 травня.
КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності.