Зміни у русі автобусів та тролейбусів, що курсують через вул. Максима Кривоноса

У зв’язку з вкладанням нижнього шару асфальтобетонного покриття на транспортній розв’язці вулиць Івана Мазепи-Бережанська-Львівська, тимчасово тролейбуси та автобуси не заїжджають з вул. Мазепи-вул. Максима Кривоноса.

Зокрема, автобуси 1-А, 12, 16, 19, 29,35 курсують через вул. Дружби-вул. Миру з подальшим напрямком до вул. Володимира Винниченка. А тролейбуси №3 та №5 здійснюють розворот у центрі (без заїзду на масив Дружба).

Просимо водіїв та пасажирів завчасно планувати свої маршрути.